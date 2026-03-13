Размер шрифта
Мероприятия Недели космоса-2026 пройдут во всех регионах России

Неделя космоса объединит научные, образовательные и культурные события
Стали известны основные мероприятия Недели космоса-2026, которая по указу президента России Владимира Путина будет ежегодно проводиться с 6 по 12 апреля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В первый день Недели космоса, 6 апреля, по всей стране будет дан старт серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий, которые пройдут в регионах России. Также в этот день стартует серия занятий «Разговоры о важном» в школах, посвященных истории космонавтики и профессии космонавта.

В Национальном космическом центре имени В.В. Терешковой 7 апреля пройдет просветительский марафон с участием экспертов, мастер-классами и творческими встречами. Мероприятие организовано совместно с обществом «Знание».

На форуме молодежи Роскосмоса «Команда будущего» в МАИ 8 апреля более 200 молодых специалистов отрасли примут участие в проектных сессиях и лекциях в День инженера.

В свою очередь, 9 апреля в национальном центре «Россия» состоится Российский космический форум — ключевая федеральная площадка для диалога государства, науки и бизнеса. В этот же день в прокат выйдет фильм «Моя собака — космонавт», а в 300 кинотеатрах пройдут бесплатные показы документальной ленты «Гагарин. Обнимая мир».

10 апреля на площадке VK Stadium пройдет аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night», объединяющее историю космонавтики, современные технологии и выступления артистов.

Кроме того, 11 апреля в 12 регионах состоится спортивный флешмоб «Старт к звездам» с активностями, посвященными ключевым цифрам космической эпохи: 65 годам полета Гагарина, 108 минутам в космосе и скорости 28 000 км/ч.

В День космонавтики, 12 апреля, в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли с трансляцией на Первом канале.

Также в течение всей недели пройдут космические диктанты, включая масштабный «Космический диктант» на ВДНХ 12 апреля, а с 1 по 30 апреля проведут национальный гастрономический фестиваль «Первые в космосе» с участием более 70 ресторанов из 18 регионов.

 
