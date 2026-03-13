В Тюменской области поймали пьяного шестиклассника, ехавшего за рулем

В Тюменской области подростка задержали за езду за рулем пьяным

В Тюменской области поймали шестиклассника, который решил прокатиться на машине, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным сотрудников правоохранительных органов, 14-летний молодой человек из села Готопотово с утра выпил водки, после чего отправился с 51-летним другом отца учиться вождению.

В какой-то момент его заметили сотрудники ГИБДД и остановили на 108-м километре автодороги Ишим-Викулово.

«Показания алкотестера у подростка составили 0, 52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», – сообщается в публикации.

В результате друга отца привлекли к административной ответственности, так как он позволил управлять машиной пьяному человеку. Также на место пытались вызвать отца несовершеннолетнего, с которым тот проживает, но родитель не ответил на звонок.

В результате на место прибыл представитель опеки. Данные о произошедшем направили в подразделение по делам несовершеннолетних.



