Россиянам назвали три условия для крепкого сна

Для того, чтобы сон был крепким, важно соблюдать три ключевых правила, касающиеся комфорта и режима. О них в интервью «Радио 1» рассказала терапевт Красногорской больницы Татьяна Александрова.

«Температура в спальне должна быть прохладной — не выше 18-20 градусов. Свет нужно свести к минимуму, чтобы он не мешал выработке гормона мелатонина. И важно придерживаться режима — ложиться спать и вставать в одно и то же время. Тогда пробуждения будут легкими», — сказала специалист.

Также она посоветовала отказаться от смартфона за два часа до сна, поскольку синий свет экрана не позволяет организму перейти в режим покоя.

Недавно ученые выяснили, что нарушения сна могут возникать за много лет до появления заметных проблем с памятью при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что причиной этого может быть патологическое накопление белка тау в мозге, которое меняет энергетический обмен нейронов и удерживает человека в состоянии постоянного возбуждения.

