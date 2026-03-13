Размер шрифта
Россиянам назвали три условия для крепкого сна

Врач Александрова: для крепкого сна важна комфортная температура в спальне
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы сон был крепким, важно соблюдать три ключевых правила, касающиеся комфорта и режима. О них в интервью «Радио 1» рассказала терапевт Красногорской больницы Татьяна Александрова.

«Температура в спальне должна быть прохладной — не выше 18-20 градусов. Свет нужно свести к минимуму, чтобы он не мешал выработке гормона мелатонина. И важно придерживаться режима — ложиться спать и вставать в одно и то же время. Тогда пробуждения будут легкими», — сказала специалист.

Также она посоветовала отказаться от смартфона за два часа до сна, поскольку синий свет экрана не позволяет организму перейти в режим покоя.

Недавно ученые выяснили, что нарушения сна могут возникать за много лет до появления заметных проблем с памятью при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что причиной этого может быть патологическое накопление белка тау в мозге, которое меняет энергетический обмен нейронов и удерживает человека в состоянии постоянного возбуждения.

Ранее россиянам объяснили, как правильно подобрать мелодию для будильника.

 
