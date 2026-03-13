Инфекционист объяснил, как передается гепатит С

Гепатит С — это вирусное поражение печени. Основной путь передачи инфекции — кровь. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-инфекционист Сергей Рябов. Зоной риска, по его словам, остаются недобросовестные тату-салоны и центры бьюти-услуг.

«Если процедура проводится с нарушениями, риск заражения многократно возрастает. <...> Очень распространено сейчас использование тату, пирсингов, маникюров. Я не даю гарантий, что там это все проводится с проведением достаточной обработки. Надо 10 раз задуматься по поводу проведения всех этих процедур», — сказал специалист.

При этом в государственных и частных медицинских учреждениях ситуация иная, поскольку там действуют строгие протоколы, позволяющие свести риск инфицирования к нулю, добавил Рябов.

Врач-терапевт Юсуповской больницы Андрей Костечко до этого рассказал, какие заболевания передаются через поцелуй. Речь, по его словам, о гриппе, ОРВИ, а также вирусе Эпштейна-Барр.

Кроме того, поцелуи считаются одним из самых распространенных способов передачи герпеса первого типа (ВПГ-1). Особую опасность ВПГ-1 представляет для беременных женщин, грудных детей и людей с ослабленным иммунитетом. Среди осложнений: герпетический энцефалит, генерализованная форма герпетической инфекции, герпетическое поражение глаз или внутриутробные инфекции плода, предупредил эксперт.

Ранее в России заявили об отказе от зарубежных тест-систем для диагностики инфекций.