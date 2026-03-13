Размер шрифта
Косметолог объяснила, что поможет подтянуть кожу после похудения

Косметолог Елисавецкая: массаж поможет подтянуть кожу после похудения
Shutterstock/Anna Puzatykh

Комплексный подход поможет восстановить упругость кожи и подтянуть ее после похудения. Об этом NEWS.ru рассказала косметолог Людмила Елисавецкая.

Она пояснила, что резкое снижение веса часто приводит к тому, что кожа не успевает сократиться вслед за объемами тела. В этом случае помочь могут массаж, скрабирования и обертывания, если прибегать к ним регулярно. Так, например, ручной или баночный массаж усилят микроциркуляцию крови и лимфоток.

«Это разгоняет застойные явления, доставляет питательные вещества к клеткам и запускает синтез коллагена. Скрабы решают другую задачу. Они убирают ороговевший слой клеток, делая кожу гладкой и облегчая проникновение активных компонентов кремов. Обертывания работают как компресс: горячие расширяют сосуды и поры, выводя токсины, а холодные — тонизируют и снимают отеки», — пояснила Елисавецкая.

Эксперт предупредила, что эти методы не сработают, если кожа будет обезвожена изнутри, поэтому важно пить больше воды и употреблять полезный для организма белок.

Заведующий консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина до этого говорила, что восстановить кожу после зимнего сезона можно с помощью комплексного ухода, в который входят увлажнение, фотозащита, качественный сон и правильное питание.

Ранее косметолог раскрыла пользу кофе для здоровья кожи.

 
