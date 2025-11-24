На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе проломили стену 500-летнего замка ради фотографии

Туристы проломили стену замка 1490 года в Шотландии ради селфи
close
Reuters

Туристы проломили стену в 500-летнем замке Ардврек в Шотландии ради фотографии. Об этом сообщает издание Metro.

Путешественники хотели сфотографироваться рядом с историческим памятником. Дорога к нужной точке вела через мокрый песок.

Туристы не захотели мочить ноги, поэтому решили проломить стену древнего замка.

Ардврек — шотландский замок, расположенный на берегу северной оконечности озера Лох-Ассинт, неподалеку от города Сазерленд, в области Хайленд. Он был построен в конце XVI века. В 1737 году замок сгорел, с тех пор и по сей день он лежит в руинах.

До этого сообщалось, что туристу в Испании грозит большой штраф за бросок огромного камня в ущелье. Инцидент произошел в национальном парке Пикос-де-Эуропа в северной Испании — одном из самых популярных среди туристов. Мужчина поднял валун, превышающий размером его голову, и бросил камень с обрыва, пока его приятель снимал происходящее на видео.

Ранее в Таиланде пообещали наказать туристов, которые кормили обезьяну чипсами.

