Россиянка, которой мерещились динозавры, попала в психбольницу в Таиланде

Россиянка в тяжелом психологическом состоянии попала в больницу в Бангкоке

В Бангкоке ищут родственников и знакомых россиянки, которая попала в психиатрическую клинику. Об этом Ura.ru рассказала местная жительница Светлана, занимающаяся волонтерской деятельностью.

В феврале 30-летняя Марина из Екатеринбурга, оказавшись в тяжелом психологическом состоянии, поселилась в одном из обменных пунктов в Бангкоке, спала на диване и своим поведением пугала сотрудников и клиентов.

Она утверждала, что видит «птеродактилей» и пыталась «отгонять» их зажигалкой. Персонал предполагал, что туристка может находиться под воздействием запрещенных веществ.

Работники кафе и таксисты жаловались, что россиянка несколько раз уходила, не оплатив услуги. Марина рисковала попасть в тайский изолятор, но угодила в психиатрическую клинику и сейчас находится под наблюдением врачей.

Узнав об этом, в Бангкок прилетела ее мать, однако женщине стало плохо на фоне стресса, и ее госпитализировали.

Врачи оценивают состояние Марины как тяжелое, но поддающееся коррекции, и рассчитывают за пару недель стабилизировать ее и выдать разрешение на вылет домой. Сейчас Светлана помогает семье решать бытовые вопросы и поддерживать связь с клиникой.

