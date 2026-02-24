Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянин более 25 раз ударил 93-летнего отца ножом

В Новокузнецке 93-летнего мужчину более 25 раз ударили ножом
Shutterstock

В Новокузнецке 63-летнего мужчину обвинили в нападении на 93-летнего отца с ножом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 21 февраля в квартире на улице Тольятти. По версии следствия, поссорившись с отцом на бытовой почве, мужчина нанес пенсионеру не менее 25 ударов ножом в область грудной клетки, туловища, верхних и нижних конечностей. Пострадавший не выжил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Предполагаемого нападавшего задержали и предъявили ему обвинение, решается вопрос об его аресте. Следователи и криминалисты изъяли нож, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинские и психолого-психиатрическую экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее россиянин изрезал ножом сожительницу и лег спать.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!