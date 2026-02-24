Россиянин более 25 раз ударил 93-летнего отца ножом

В Новокузнецке 93-летнего мужчину более 25 раз ударили ножом

В Новокузнецке 63-летнего мужчину обвинили в нападении на 93-летнего отца с ножом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 21 февраля в квартире на улице Тольятти. По версии следствия, поссорившись с отцом на бытовой почве, мужчина нанес пенсионеру не менее 25 ударов ножом в область грудной клетки, туловища, верхних и нижних конечностей. Пострадавший не выжил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Предполагаемого нападавшего задержали и предъявили ему обвинение, решается вопрос об его аресте. Следователи и криминалисты изъяли нож, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинские и психолого-психиатрическую экспертизы. Расследование продолжается.

