Психолог объяснила, можно ли вылечить алкогольную зависимость

Алкогольную зависимость невозможно вылечить. Однако она может перейти в стадию ремиссии, если полностью отказаться от употребления спиртного и постараться сменить окружение. Об этом НСН рассказала семейный психолог Оксана Васильева.

«Алкогольная зависимость, как и любая другая, неизлечима. Она может перейти только в ремиссию, которая может длиться и 10, и 20, и 30 лет. Человек может жить и радоваться, но не может перейти в «культурное распитие»», — объяснила специалист.

По словам психолога, человеку, который хочет избавиться от такой зависимости, необходимо полностью исключить алкоголь из своей жизни. В противном случае есть риск вновь столкнуться с этой проблемой.

При этом, как правило, при отказе от алкоголя у человека меняется и окружение. Эксперт отметила, что возможность «обрубить концы» только поможет побороть зависимость.

До этого сообщалось, что в сентябре 2025 года уровень потребления алкогольной продукции в России достиг исторического минимума с 1999 года. Он составил 7,84 литра на душу населения за последние 12 месяцев.

Ранее в Госдуме заявили, что российская молодежь меняет тренды в употреблении алкоголя.