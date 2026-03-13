Размер шрифта
В России хотят создать Алиментный фонд для погашения долгов за неплательщиков

В Госдуме призвали временно вносить алименты за неплательщиков из госбюджета
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России необходимо создать Алиментный фонд, из средств которого государству следует вносить выплаты за неплательщиков с последующим взысканием с должников. При этом минимальная сумма алиментов должна привязываться к прожиточному минимуму – с такой инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на законопроект.

Согласно документу, государство будет выплачивать компенсацию за недоплаченные алименты, а затем эта сумма должна взыскиваться с должника с процентами. Депутат призвал таким образом освободить женщин от головной боли, избавив их от необходимости годами ждать выплат от своих бывших супругов.

Важность своей инициативы Миронов подтвердил данными ФССП о том, что в числе должников по алиментам числится более 300 тыс. россиян.

Хотя идея парламентария выглядит вполне логичной, ее реализация потребует создания продуманного механизма, отметил адвокат Артем Багдасарян.

«Например, четкое разграничение ситуаций, когда родитель действительно не может выплачивать такую сумму и когда он просто уклоняется от обязанностей», — пояснил юрист.

Важно учитывать, что алиментщик может потерять работу или заболеть, добавил адвокат. По его мнению, не стоит перекладывать на госбюджет родительские обязанности – вместо этого лучше найти более надежный способ взыскания долгов.

Ранее депутаты предложили запретить регистрировать машины неплательщикам алиментов.

 
