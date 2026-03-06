В ЛДПР предложили запретить регистрировать машины неплательщикам алиментов

Парламентская фракция ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила запретить злостным неплательщикам алиментов регистрировать авто и недвижимость, а также открывать банковские счета. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Госдумы, сообщило РИА Новости.

«Если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, деньги на алименты у него есть. Наша инициатива — санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть. Если ты злостный уклонист, ты должен чувствовать дискомфорт на каждом шагу. Либо ты ответственный гражданин и отец, либо ты поражен в правах», — подчеркнул Слуцкий.

В пояснительной записке к документу уточняется, что он направлен на повышение превентивной и обеспечительной роли реестра должников по алиментным обязательствам.

Законопроект предполагает применение в отношении должника, сведения о котором включены в реестр, ограничительных мер, включая запрет на государственную регистрацию транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, а также ограничение государственной регистрации прав на недвижимость.

Также в случае принятия закона злостным неплательщикам алиментов будет отказано в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств для уплаты обязательных платежей.

В документе уточняется, что ограничения должны быть сняты сразу после исключения гражданина из реестра.

По словам Слуцкого, инициатива позволит сделать реестр должников реально работающим инструментом для достижения цели — полного погашения долгов перед детьми.