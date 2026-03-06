Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В ЛДПР предложили запретить регистрировать машины неплательщикам алиментов

Глава ЛДПР Слуцкий: либо ты ответственный отец, либо поражен в правах
Shutterstock

Парламентская фракция ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила запретить злостным неплательщикам алиментов регистрировать авто и недвижимость, а также открывать банковские счета. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Госдумы, сообщило РИА Новости.

«Если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, деньги на алименты у него есть. Наша инициатива — санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть. Если ты злостный уклонист, ты должен чувствовать дискомфорт на каждом шагу. Либо ты ответственный гражданин и отец, либо ты поражен в правах», — подчеркнул Слуцкий.

В пояснительной записке к документу уточняется, что он направлен на повышение превентивной и обеспечительной роли реестра должников по алиментным обязательствам.

Законопроект предполагает применение в отношении должника, сведения о котором включены в реестр, ограничительных мер, включая запрет на государственную регистрацию транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, а также ограничение государственной регистрации прав на недвижимость.

Также в случае принятия закона злостным неплательщикам алиментов будет отказано в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств для уплаты обязательных платежей.

В документе уточняется, что ограничения должны быть сняты сразу после исключения гражданина из реестра.

По словам Слуцкого, инициатива позволит сделать реестр должников реально работающим инструментом для достижения цели — полного погашения долгов перед детьми.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!