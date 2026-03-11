Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач назвала признаки аллергического насморка

Врач Филева: симптомами аллергического насморка являются зуд и слезотечение
Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

Одной из самых распространенных причин длительной заложенности носа является аллергический ринит, возникающих на из-за аутоиммунной реакции организма. Об этом RT рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Специалист объяснила, что при аллергическом рините иммунные клетки организма воспринимают раздражитель как опасность и атакуют его, затрагивая одновременно с этим собственные ткани. В итоге возникает воспаление, которое может проявляться лишь в определенное время или длиться на протяжении долгого периода. Например, аллергия на цветение растений появляется весной.

По словам врача, симптомы аллергического ринита специфичны. У человека, столкнувшегося с таким насморком, появляются прозрачные выделения из носа, заложенность, зуд, слезотечение и чихание. Однако поставить точный диагноз и определить конкретные аллергены удастся только с помощью исследований, назначенных специалистом. Пациенту понадобится сдать анализы крови и кожные тесты на аллергию.

«Если насморк вызван аллергией, следует исключить контакт с выявленными аллергенами. Например, убрать из рациона продукты, которые вызывают повышенную реакцию, сменить чистящие и косметические средства на более нейтральные или убрать из спальни горшки с цветами», — подчеркнула эксперт.

Врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Нигхат Ариф до этого предупреждала, что многие люди с аллергией на пыльцу начинают принимать антигистаминные препараты только после того, как растения уже зацвели, что ведет к ухудшению самочувствия. По словам специалиста, средства от аллергии будут работать эффективнее, когда концентрация пыльцы в воздухе еще минимальна.

Ранее врач перечислила неочевидные признаки аллергии у детей.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!