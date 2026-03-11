Врач назвала признаки аллергического насморка

Одной из самых распространенных причин длительной заложенности носа является аллергический ринит, возникающих на из-за аутоиммунной реакции организма. Об этом RT рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Специалист объяснила, что при аллергическом рините иммунные клетки организма воспринимают раздражитель как опасность и атакуют его, затрагивая одновременно с этим собственные ткани. В итоге возникает воспаление, которое может проявляться лишь в определенное время или длиться на протяжении долгого периода. Например, аллергия на цветение растений появляется весной.

По словам врача, симптомы аллергического ринита специфичны. У человека, столкнувшегося с таким насморком, появляются прозрачные выделения из носа, заложенность, зуд, слезотечение и чихание. Однако поставить точный диагноз и определить конкретные аллергены удастся только с помощью исследований, назначенных специалистом. Пациенту понадобится сдать анализы крови и кожные тесты на аллергию.

«Если насморк вызван аллергией, следует исключить контакт с выявленными аллергенами. Например, убрать из рациона продукты, которые вызывают повышенную реакцию, сменить чистящие и косметические средства на более нейтральные или убрать из спальни горшки с цветами», — подчеркнула эксперт.

Врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Нигхат Ариф до этого предупреждала, что многие люди с аллергией на пыльцу начинают принимать антигистаминные препараты только после того, как растения уже зацвели, что ведет к ухудшению самочувствия. По словам специалиста, средства от аллергии будут работать эффективнее, когда концентрация пыльцы в воздухе еще минимальна.

