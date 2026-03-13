«Единая Россия» рассказала о реализации народной программы в сфере жилья и городской среды

За период действия народной программы «Единой России» в стране введено более полумиллиарда квадратных метров жилья. Расселено около 16 млн квадратных метров, а новоселье справили свыше 920 тыс. человек. Об этом на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» реализовала народную программу в части жилья и благоустройства городской среды, участвует в восстановлении воссоединенных регионов, решает вопросы расселения аварийного жилья и поддержала льготную ипотеку для вторичного рынка.

В частности, по партпроекту «Городская среда» приведено в порядок и отремонтировано 50 тыс. общественных пространств и дворов, а всего за время реализации партпроекта — около 120 тыс.

«Особенно важно, что объекты благоустройства выбирали сами жители. Только в прошлом году в таком голосовании участвовало около 17 млн человек. А с 2021 года — почти 70 млн», — подчеркнул Якушев.

Он также акцентировал внимание на том, как «Единая Россия» помогает последовательно решать поставленную главой российского государства Владимиром Путиным задачу по восстановлению исторических регионов. В них уже построено и восстановлено свыше семи тыс. жилых домов.

«Кроме того, построено и восстановлено более 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, свыше тысячи школ и детских садов, более 70 фельдшерско-акушерских пунктов», — добавил Якушев.

Также по инициативе «Единой России» в стране расширена программа семейной ипотеки. Поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок получили более 3 млн граждан.

Якушев напомнил, что также в 2024 году «Единая Россия» выполнила свои обязательства и обеспечила законодательное закрепление важного стандарта для новых кварталов по программе комплексного развития территорий, напомнил он.

Кроме того, он отметил итоги реализации партпроекта «Безопасные дороги». По всей стране за период 2019–2025 годов в его рамках построено и отремонтировано более150 тыс. километров дорог.

Одновременно по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тыс. километров коммунальных сетей, а также завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ.