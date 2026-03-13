Размер шрифта
Россияне стали реже покупать дорогие стейки из-за роста цен

Экономист Мосягин: россияне реже едят стейки из-за роста цен на мясо
Снижение продаж дорогих стейков на 8% связано не с отказом россиян от мяса, а с попыткой оптимизировать расходы на продукты в нынешних экономических условиях. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования мировой политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Речь идет не о долгосрочном изменении пищевых привычек, а о временной адаптации к инфляционному давлению. Россияне не перестают есть мясо: по прогнозу Национальной мясной ассоциации, в 2026 году его потребление сохранится на уровне 82–83 кг на человека в год. Это один из самых высоких показателей в мире. Люди просто перераспределяют бюджет в пользу более доступных мясных продуктов. Вместо дорогих стейков россияне чаще выбирают котлеты, шницели, фарш и другую переработанную продукцию, которая позволяет сохранить мясо в рационе при меньших затратах», — отметил Мосягин.

Эксперт добавил, что быстрее всего дорожает именно премиальный сегмент. На этом фоне базовые виды мяса, в том числе свинина и птица, остаются для населения заметно более доступными, уточнил экономист. По его мнению, именно разница в цене между дорогими стейками и продуктами глубокой переработки стала главным фактором переключения спроса.

Для производителей и ресторанного бизнеса этот тренд стал одновременно вызовом и стимулом к перестройке, считает Мосягин. По его словам, в заведениях общепита гости все чаще выбирают более демократичные позиции, а говяжьи котлеты начинают вытеснять рибай и другие дорогие отрубы. Производители, в свою очередь, активнее развивают линейки полуфабрикатов и готовой еды, добавил эксперт.

Он отметил, что мясопереработчики уже адаптируются к новым условиям, наращивая выпуск продукции ready-to-eat. Доля таких решений в портфелях крупнейших игроков рынка, по его словам, может достигать 25–35%. Мосягин считает, что это уже не временная мера, а часть долгосрочной стратегии по удержанию покупателя и повышению маржинальности.

Говоря о перспективах 2026 года, эксперт допустил дальнейшее смещение спроса в сторону более дешевых белковых продуктов, однако не увидел в этом катастрофы для рынка. Он ожидает роста доли курицы и индейки как наиболее доступных видов мяса, расширения импорта бюджетного сырья, в том числе мяса буйволов из Индии для фарша и колбас, а также дальнейшего развития сегмента готовых блюд и полуфабрикатов.

По оценке Мосягина, рынок будет становиться более гибким и предлагать потребителю качественный белок в разных ценовых категориях.

Ранее стало известно, что россияне стали есть более доступную рыбу.

 
