Общество

Врач назвал тревожные признаки, указывающие на инсульт

Врач Соков: слабость в ногах может быть признаком инсульта
Асимметрия улыбки, слабость в руках или ногах и нарушение речи могут сигнализировать о развитии инсульта и требуют срочного вызова скорой помощи. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Для оценки состояния пациента он призвал использовать схему «УДАР», которая поможет запомнить основные признаки инсульта.

«Буква У означает улыбку: нужно попросить человека улыбнуться и посмотреть, симметрична ли она. Д — это движение: человека просят поднять руки или пройтись, чтобы понять, нет ли слабости в руке или ноге. А — артикуляция, то есть речь: если человек не может произнести свое имя или повторить простую фразу, это тревожный признак. Р — это решение срочно вызвать скорую помощь, если проявляется хотя бы один из этих симптомов», — пояснил Соков.

Врач подчеркнул, что в случае с этим заболеванием своевременное оказание помощи играет решающую роль. По его словам, современные методы лечения снижают риск тяжелых последствий, но имеют эффективность только в первые часы после появления симптомов.

Эксперт добавил, что после инсульта пациенты могут столкнуться с повторным недугом, поэтому пациентам важно тщательно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, регулярно наблюдаться у врача и соблюдать лечение.

Исследователи из Швеции в результате анализа данных национальных медицинских регистров за 1958-2021 годы до этого установили, что у молодых женщин с предраковыми изменениями шейки матки повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что прием популярного препарата связали с риском глазного инсульта.

 
