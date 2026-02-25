Размер шрифта
Психолог предупредил, чем грозит страх негативных эмоций

Психолог Хорс: страх негативных эмоций может загнать в ловушку
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Страх негативных эмоций и погоня за позитивом может привести к тому, что человек начнет винить себя за собственные переживания и зациклится на плохих мыслях еще сильнее. Об этом Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

По его словам, культура позитивного мышления зачастую превращается в ловушку, поскольку оно формирует замкнутый круг негативных мыслей, из которого трудно выбраться. Психолог подчеркнул, что люди не могут не испытывать отрицательных эмоций, поэтому важно признавать их и позволить себе проживать это без самокритики.

«Чтобы не создавать пирамиду негативных переживаний, нужно честно сказать себе: «Я человек, я имею право испытывать отрицательные эмоции». У всех есть страхи, обиды, злость, чувство вины — и это не признак слабости. Живой человек испытывает весь спектр эмоций, а полное отсутствие негативных чувств возможно только у тех, кто притворяется «просветленным». Когда мы принимаем это, внутреннее напряжение снижается, и многие проблемы уходят сами собой», — отметил Хорс.

Он добавил, что осознанное отношение к происходящему является ключом к внутреннему спокойствию.

Клинический психолог семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family Арина Шелыганова до этого рассказала «Газете.Ru», что для успешной борьбы с тревогой необходимо научиться разделять факты и фантазии. По ее словам, нужно записать, что реально известно, а что — предположения. Шелыганова также предложила спросить себя, на что человек сам может повлиять сегодня.

Ранее психолог рассказала, что нужно женщинам для счастья.

 
