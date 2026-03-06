Премиальные клиенты Сбера получат бонусы за заказы в «Самокате»

Сбер расширил условия премиального обслуживания с 6 марта 2026 года, сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты «СберПремьера», «СберПервого» и Sber Private Banking смогут получать больше бонусов за заказы в «Самокате».

В рамках обновленных условий премиальные клиенты смогут выбирать эксклюзивную опцию «Самокат» в приложении «СберБанк Онлайн» и компенсировать до двух чеков на продукты и готовые блюда.

В Сбере отметили, что все 6 уровней премиума доступны бесплатно при выполнении финансовых условий банка.