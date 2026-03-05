Мужчины стали чаще заказывать роллы

Мужчины в России стали чаще заказывать блюда японской кухни. В 2025 году число заказов роллов от мужчин увеличилось на 6% по сравнению с 2024 годом, тогда как общее количество заказов в сервисе выросло на 12% год к году. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики сервиса доставки роллов «Моккано», проанализировав обезличенные данные по городам присутствия.

Изменилась и структура спроса. Доля мужских заказов выросла с 11% в 2024 году до 16% в 2025 году — плюс 5 процентных пунктов. Одновременно увеличился средний чек: с 1690 рублей до 1785 рублей, что на 6% выше показателя прошлого года. При этом средний чек у мужчин в 2025 году составил 1220 рублей — на 6% больше, чем в 2024 году, у женщин — 1893 рубля, рост составил 8%.

В отдельные периоды динамика была еще заметнее. В выходные и праздничные дни доля заказов от мужчин в 2025 году доходила до 20% от общего числа.

В 2025 году мужчины чаще выбирали более сытные позиции. Доля заказов с сетами от 24 штук выросла с 28 до 31%. Кроме того, на 2 процентных пункта увеличилась доля заказов с горячими позициями — запеченными роллами и закусками.

Данные за январь 2026 года подтверждают сохранение тренда. Число заказов от мужчин выросло на 2% по сравнению с январем 2025 года, их доля достигла 18%. Средний чек в январе составил 1281 руб., что на 5% выше показателя годом ранее. Наиболее заметный прирост пришелся на будние дни: с понедельника по четверг мужские заказы увеличились на 8% год к году.

Анализ основан на обезличенных данных сервиса за 2024–2025 годы по городам присутствия, а также на агрегированной статистике за январь 2026 года.

