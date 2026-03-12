Россиянкам могут разрешить приглашать на роды знакомых

Депутаты ГД хотят разрешить женщинам приглашать на роды не только родственников

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект, который разрешает женщине пригласить на роды любое лицо. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предусматривает изменения в законе об основах охраны здоровья граждан. Сейчас в нем указана возможность присутствия на родах только мужа или члена семьи. В случае принятия новый закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

В пояснительной записке отмечается, что существующие нормы, которые предполагают присутствие при родах только отца ребенка или другого члена семьи, приводят к дискриминации ряда женщин: вдов, сирот и тех, кто хочет пригласить другого человека, которому доверяют. По мнению депутатов, данный проект направлен на улучшение условий родов, а также на создание более комфортной и безопасной обстановки для женщин.

Авторами законодательной новеллы выступили руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и депутаты Госдумы Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева.

