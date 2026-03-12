Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Россиянкам могут разрешить приглашать на роды знакомых

Депутаты ГД хотят разрешить женщинам приглашать на роды не только родственников
Shutterstock

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект, который разрешает женщине пригласить на роды любое лицо. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предусматривает изменения в законе об основах охраны здоровья граждан. Сейчас в нем указана возможность присутствия на родах только мужа или члена семьи. В случае принятия новый закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

В пояснительной записке отмечается, что существующие нормы, которые предполагают присутствие при родах только отца ребенка или другого члена семьи, приводят к дискриминации ряда женщин: вдов, сирот и тех, кто хочет пригласить другого человека, которому доверяют. По мнению депутатов, данный проект направлен на улучшение условий родов, а также на создание более комфортной и безопасной обстановки для женщин.

Авторами законодательной новеллы выступили руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и депутаты Госдумы Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева.

Ранее мужчине пришлось самому принимать роды у жены, потому что акушерка испугалась и убежала.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!