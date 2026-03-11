Размер шрифта
Мужчине пришлось самому принимать роды у жены, потому что акушерка испугалась и убежала

Daily Mail: в Англии акушерка испугалась и убежала из палаты во время родов
christinarosepix/Shutterstock/FOTODOM

В британском Оксфорде мужчина был вынужден самостоятельно принять роды у своей жены после того, как акушерка запаниковала и покинула палату незадолго до появления ребенка на свет, пишет Daily Mail.

Дочь супругов Мэтта и Джордан Грей — Клео — родилась с пуповиной, обернутой вокруг шеи. Отец ребенка, ранее работавший в скорой помощи, аккуратно снял пуповину и помог принять роды.

По словам семьи, акушерка вышла из родильной палаты примерно на 15 минут после того, как сердцебиение ребенка снизилось до 110 ударов в минуту. Оставшись без медицинской помощи, Мэтт надел медицинские перчатки и начал помогать своей жене. К моменту возвращения персонала девочка уже родилась и находилась на руках у матери.

По словам Джордан, изначально роды проходили под наблюдением опытной акушерки, однако позже ее сменила менее опытная сотрудница. После этого, как утверждает женщина, ситуация начала ухудшаться. Новая акушерка, по словам семьи, практически не общалась с родителями и начала паниковать из-за изменения сердцебиения ребенка.

«Она постоянно заставляла меня менять положение и говорила, что пульс у ребенка падает и становится опасным. Это только усиливало панику», — вспоминает женщина.

Представитель больницы заявил, что руководство получило жалобу семьи и проводит расследование.

«Мы искренне сожалеем о сложном опыте родов. Похоже, произошедшее не соответствовало высоким стандартам, которые мы устанавливаем для себя», — говорится в заявлении.

В больнице подчеркнули, что все обстоятельства инцидента будут тщательно изучены.

Ранее в соцсетях осудили мужчину, смотревшего футбольный матч во время родов жены.

 
