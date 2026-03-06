Размер шрифта
Общество

На Кубани отец пытал детей электрошокером

В Краснодарском крае судят отца, годами истязавшего дочь и сына
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Краснодарском крае начался суд над мужчиной, который истязал своих 10-летнюю дочь и 8-летнего сына. Об этом сообщает издание Sochi24.

Мужчину несколько раз планировали лишить родительских прав, но он доказывал, что может воспитывать дочь и сына, при это он нигде не работал и жил на пособия. Несовершеннолетние систематически подвергались насилию, отец бил их электрошоковом и избивал.

Чтобы скрыть побои, мужчина не пускал их в школу. В один из дней педагоги заметили синяки на лице девочки, после этого детей отправили в реабилитационный центр, позже их взяла под опеку педагог. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Отец заявил, что все обвинения «преувеличены».

До этого в Подмосковье женщина истязала детей-инвалидов, которых взяла под опеку, всего в ее доме жили десять подопечных. Опекун избивала их, запирала в помещении без отопления, постельных принадлежностей и одежды.

Ранее в Красноярске мать бросила истощенного трехлетнего сына в квартире и ушла.

 
