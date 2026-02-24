Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Семья на сломанном снегоходе застряла в ямальской тундре в 40-градусный мороз

Ura.ru: на Ямале спасли семью, замерзавшую в тундре без топлива
Galina_R/Shutterstock/FOTODOM

В Ямальском районе спасатели нашли семью, которая застряла в тундре на сломанном снегоходе без топлива. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел ночью 24 февраля. Мужчина позвонил в службу 112 и сообщил, что вечером выехал с семьей на «Буране» из Надымской тундры в сторону Яр-Сале. Примерно в 40 километрах от села у них закончился бензин, и снегоход заглох.

Из-за экстремально низких температур эвакуация требовалась срочно. На вызов отправились два спасателя Ярсалинского ПСП. К утру семью нашли и доставили в Яр-Сале. Медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого в Башкирии пропавшую школьницу нашли без сознания на берегу водохранилища. Девочка отдыхала вместе с отцом в одном из туристических комплексов на берегу водохранилища. Утром она вышла на прогулку и к обеду не вернулась. После того как связаться с ней не удалось, отец обратился за помощью в экстренные службы.

Ранее в Челябинской области нашли живым подростка, пропавшего во время лыжной прогулки.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!