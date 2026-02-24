Семья на сломанном снегоходе застряла в ямальской тундре в 40-градусный мороз

В Ямальском районе спасатели нашли семью, которая застряла в тундре на сломанном снегоходе без топлива. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел ночью 24 февраля. Мужчина позвонил в службу 112 и сообщил, что вечером выехал с семьей на «Буране» из Надымской тундры в сторону Яр-Сале. Примерно в 40 километрах от села у них закончился бензин, и снегоход заглох.

Из-за экстремально низких температур эвакуация требовалась срочно. На вызов отправились два спасателя Ярсалинского ПСП. К утру семью нашли и доставили в Яр-Сале. Медицинская помощь никому не потребовалась.

