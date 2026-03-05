Создана вакцина с защитой от вирусов и аллергии одновременно

Science: создана вакцина с защитой от вирусов, бактерий и аллергии одновременно

Научный коллектив из США разработал экспериментальную назальную вакцину, которая может защищать организм сразу от нескольких респираторных угроз — вирусных инфекций, бактерий и аллергенов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Препарат вводится в виде спрея в нос и стимулирует иммунную систему непосредственно в дыхательных путях — главных «воротах» для большинства респираторных инфекций. Такой подход позволяет быстрее активировать защитные механизмы организма.

В экспериментах на мышах три дозы вакцины обеспечили защиту от SARS-CoV-2 и других штаммов коронавирус на протяжении трех месяцев. Вирусная нагрузка в легких вакцинированных животных оказалась примерно в 700 раз ниже, чем у невакцинированных.

Кроме того, иммунный ответ формировался значительно быстрее: если обычно адаптивный иммунитет начинает активно реагировать примерно через две недели после заражения, то у привитых животных защитная реакция запускалась уже через три дня.

Дополнительные эксперименты показали, что вакцина может снижать риск бактериальных инфекций. В частности, она защищала животных от Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii — бактерий, которые часто вызывают внутрибольничные инфекции и нередко обладают устойчивостью к антибиотикам.

Неожиданным результатом стало влияние препарата на аллергические реакции. У вакцинированных мышей, подвергшихся воздействию пылевых клещей, симптомы астмы — воспаление дыхательных путей и повышенная выработка слизи — были значительно слабее.

Авторы отмечают, что пока результаты получены только в экспериментах на животных. Следующим этапом должны стать клинические испытания, которые позволят проверить безопасность и эффективность вакцины у людей.

