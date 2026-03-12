Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина изнасиловал женщину и убил ее слепого сына, пытавшегося спасти маму

В Индии мужчина одолжил женщине деньги, после чего изнасиловал ее и убил
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчина изнасиловал женщину, после чего убил ее и ее слабовидящего сына. Об этом пишет газета Times of India.

В индийском округе Моханалалганж нашли тела женщины и ее сына. Заключение судебно-медицинской экспертизы выявило травмы на половых органах убитой. В совершении преступления заподозрили 35-летнего Кишана Равата, который якобы одолжил жертве деньги и неоднократно просил вернуть их.

Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что Рават приходил к женщине за несколько часов до убийства. По данным полиции, злоумышленник напал на нее, изнасиловал и убил. Во время нападения частично слепой сын жертвы пытался защитить мать, но преступник задушил и его.

Подозреваемого в двойном убийстве и изнасиловании задержали вечером 9 марта. Рават открыл огонь, пытаясь скрыться, и ранил одного из стражей порядка. Они обстреляли мужчину в ответ, получил пулевое ранение в ногу и был обезврежен. Его доставили в больницу. Расследование по делу продолжается.

Ранее отчим подсыпал 14-летней падчерице снотворное, изнасиловал ее и задушил.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!