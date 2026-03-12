Мужчина изнасиловал женщину и убил ее слепого сына, пытавшегося спасти маму

В Индии мужчина одолжил женщине деньги, после чего изнасиловал ее и убил

В Индии мужчина изнасиловал женщину, после чего убил ее и ее слабовидящего сына. Об этом пишет газета Times of India.

В индийском округе Моханалалганж нашли тела женщины и ее сына. Заключение судебно-медицинской экспертизы выявило травмы на половых органах убитой. В совершении преступления заподозрили 35-летнего Кишана Равата, который якобы одолжил жертве деньги и неоднократно просил вернуть их.

Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что Рават приходил к женщине за несколько часов до убийства. По данным полиции, злоумышленник напал на нее, изнасиловал и убил. Во время нападения частично слепой сын жертвы пытался защитить мать, но преступник задушил и его.

Подозреваемого в двойном убийстве и изнасиловании задержали вечером 9 марта. Рават открыл огонь, пытаясь скрыться, и ранил одного из стражей порядка. Они обстреляли мужчину в ответ, получил пулевое ранение в ногу и был обезврежен. Его доставили в больницу. Расследование по делу продолжается.

