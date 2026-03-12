Врач объяснила, помогают ли сахарозаменители снизить вес

Замена сладостей на продукты с сахарозаменителями не поможет похудеть, поскольку такие альтернативы существенно не снизят калорийность блюд. Об этом NEWS.ru рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.

«Если мы переходим на сахарозаменители с целью оставлять себе некую лазейку для употребления сладкой гадости, то смысла нет никакого. На вес это никаким образом не повлияет, потому что калорийность будет примерно одинаковой», — предупредила Мизинова.

Она добавила, что другая ситуация складывается в случае, если человек переходит на продукцию с подсластителями, например, из-за инсулинорезистентности или сахарного диабета 2-го типа. При этом врач уточнила, что и в этом случае важно следить за тем, что это за продукты, а также за уровнем углеводов и сахара в крови.

Врач-эндокринолог, д.м.н. Мария Матвеева до этого рассказала «Газете.Ru», что продукты с маркировкой «без сахара» нередко воспринимаются как более полезные, однако при регулярном употреблении они могут повысить риски возникновения онкологических заболеваний. По ее словам, чаще всего в составе таких продуктов встречаются фруктоза и различные сиропы — кукурузный, фруктозный и инвертный.

