Врач предупредила, какие проблемы могут вызвать сахарозаменители

Сахарозаменители имеют ряд преимуществ, например, снижают риск развития кариеса, имеют меньшую или нулевую калорийность в сравнении с сахаром, однако, у них есть побочные эффекты. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею, так как обладают слабительным эффектом. Также возможны аллергические реакции, индивидуальная непереносимость и мигрени», — предупредила врач.

По ее словам, они также могут оказать влияние на баланс бактерий в кишечнике, поэтому их важно подбирать индивидуально после консультации с врачом. Русакова отметила, что фруктоза может негативно влиять на работу печени и кишечника, ксилит – вызывать проблемы с пищеварением, сорбит – диарею, боли в животе. Особую осторожность с заменителями сахара она посоветовала соблюдать пациентам, у которых есть индивидуальная пищевая непереносимость, аллергия, заболевания ЖКТ, нарушения микробиоты кишечника. Кроме того, от них стоит отказаться беременным и кормящим, а также детям.

Врач-эндокринолог, д.м.н. Мария Матвеева до этого рассказала «Газете.Ru», что продукты с маркировкой «без сахара» нередко воспринимаются как более полезные, однако при регулярном употреблении они могут повысить риски возникновения онкологических заболеваний.

Ранее россиянам на фоне роста цен на сахар посоветовали переходить на стевию.