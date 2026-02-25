Около 840 тыс. мигрантов незаконно находятся в России

Около 840 тыс. мигрантов находятся в России незаконно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета кабмина в Госдуме, передает ТАСС.

«Их примерно 840 тысяч на 6 февраля», — сказал он, напомнив, что в прошлом году в России был запущен реестр контролируемых лиц — государственная информационная база МВД РФ, в которую включают иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в России незаконно.

Мишустин отметил, что гражданам из этого реестра ограничили передвижение, управление транспортным средствами, возможность заключать брак, а также различные банковские услуги.

Премьер добавил, что в 2025 году уже было выдворено из страны 72 тыс. человек.

25 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правовое поле в части борьбы с незаконной миграцией в России сформировано. В этой сфере принято 22 закона, 21 из которых уже вступил в силу, отметил депутат.

Ранее в России предложили штрафовать за нарушение порядка медосмотра мигрантов.