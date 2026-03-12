Размер шрифта
Двое знакомых пытали жителя Рязани ради 40 тысяч рублей

В Рязани двое юношей обстреляли знакомого из пневматики ради 40 тысяч рублей
ГУ МВД России по Рязанской области

В Рязани задержали двоих молодых людей за вымогательство 40 тыс. рублей у 20-летнего знакомого. Об этом сообщает УМВД по региону.

Пострадавший обратилась в полицию с заявлением о том, что под угрозой расправы его заставляют платить знакомые. На руках и ногах у юноши обнаружили гематомы от пуль пневматического пистолета. Тогда правоохранители решили организовать передачу денег, на которой одновременно задержали обоих подозреваемых — 20-летнего и 22-летнего местных жителей, а также изъяли у одного из них пневматический пистолет.

По данным следствия, конфликт между молодыми людьми возник из-за нарушенных обязательств. Ранее заявитель вместе с одним из фигурантов работал в фирме по дистанционному обучению. После ее закрытия его бывший коллега открыл собственную компанию. Рязанец привел туда клиента, за что ему обещали процент и по ошибке выплатили на 20 тыс. больше.

Однако молодой человек не спешил возвращать деньги, ссылаясь на нехватку средств. Тогда бизнесмен с приятелем заманили должника в офис в центре города, запугали, стреляли в него из пневматики и потребовали 40 тыс. рублей под угрозой новых издевательств. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия). Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы, они находятся под арестом.

Ране в Дагестане мужчины похитили знакомого из-за долгов.

 
