Общество

В России призвали создать фонд помощи россиянам за рубежом

В РФ предложили основать фонд помощи гражданам, находящимся за рубежом
encierro/Shutterstock/FOTODOM

В России нужно основать специальный государственный фонд помощи, который будет оказывать поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации за рубежом. Такое мнение в разговоре с НСН выразил председатель регионального отделения партии «РОДИНА» в Московской области Вадим Михайлов.

По словам Михайлова, интерес к вопросу защиты россиян за границей вызван нынешней геополитической обстановкой, а также чрезвычайными положениями природного и техногенного характера.

«Каждый наш гражданин должен осознавать, что в любой точке планеты он находится под защитой государства. Наше предложение, которое более подробно мы будем рассматривать уже на форуме «Русский мир. Многонациональная Россия»: создать специализированный государственный фонд, который будет помогать в трудной жизненной ситуации нашим соотечественникам за рубежом», — подчеркнул он.

Михайлов отметил, что речь идет о юридической помощи, вопросах здравоохранения и другом. По его мнению, россияне должны быть уверены, что государство может оказать им нужную помощь.

Отмечается, что аналогичные негосударственные фонды уже существуют для организованных туристических групп туристов.

Ранее россиянам напомнили о праве на возврат денег при задержке рейса.

 
