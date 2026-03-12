Размер шрифта
Пьяный россиянин раздавал в автобусе котят в пакетиках

В Перми пьяный мужчина сел в автобус и начал раздавать детям котят из пакета
Приют «Счастливый хвост» в Перми

Пьяный мужчина в пермском автобусе раздавал пассажирам котят — животные были завернуты в отдельные целлофановые пакеты «как овощи из магазина», рассказала «Газете.Ru» сотрудница пермского приюта «Счастливый хвост» Дарья. Котят у мужчины забрали, им будут искать новых хозяев.

«Наш товарищ Максим ехал 12 марта в автобусе и в районе остановки Балмошная увидел, что в двери зашел мужчина неприятного вида: не совсем в себе, с виду бездомный — возможно, пьяный. В руках у него был большой черный пакет. В какой-то момент Максим увидел, что в пакете что-то шевелится и из него раздается мяуканье. Тут мужчина начал приставать к детям, которые ехали в автобусе, и предлагал забрать у него котят — пихал в руки этот пакет», — сказала Дарья.

Котят передали на передержку и уже нашли им кормящую кошку, которая недавно потеряла свое потомство. Она приняла их как своих.

«Максим забрал черный пакет, открыл и увидел, что там много белых котят. Некоторые из них были завернуты в целлофановые пакетики, как будто это овощи из магазина. Максим позвонил нам, рассказал об этой ситуации и спросил, можно ли отдать нам котят. Мы позвонили женщине, у которой на передержке живет наша кошка Смола, пережившая операцию. Буквально несколько дней назад ее стерилизовали, к сожалению, котятки внутри были неживые, пришлось все удалить. Но Смола сразу приняла этих белых котят как своих. Возможно, правда случится чудо и у кошки появится молоко, так бывает. Пока она о них просто заботится. А временная хозяйка выкармливает котят смесью. Будем надеяться, что они выживут и мы найдем им хороший дом», — добавила Дарья.

