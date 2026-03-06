Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Психолог назвала признаки того, что ребенок прогуливает школу

Психолог Гладких: на прогулы школы могут указывать изменения в поведении ученика
Shutterstock

На прогулы школы могут указывать изменения в поведении ученика и его реакции на вопросы об учебе. Об этом РИАМО рассказала кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

По словам специалиста, родителям следует обратить внимание на то, что ребенок не хочет говорить на тему школьной жизни. Ученик может начать избегать диалога, пытаться отвести взгляд или придумывать ответы. Помимо этого, о пропусках могут сообщить учителя, если в учебном заведении есть система контроля.

«Кроме того, любое изменение в поведении ребенка — сигнал. Он стал вести себя странно, не так, как обычно. Например, сужение контактов: раньше встречался с одноклассниками после школы, а теперь все время дома. Перестал рассказывать о школьной жизни, уходит в комнату, не разговаривает», — добавила она.

Психолог предупредила, что в случае прогулов не следует давить на ребенка и запугивать его. Важно понять причину произошедшего и узнать, почему школьник скрывал прогулы и не попросил помощи.

По словам эксперта, любая необычная реакция должна стать поводом переключить внимание на ребенка и узнать, что происходит в его внутреннем мире.

Ранее психолог предупредила о рисках первого прогула школы.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!