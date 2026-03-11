Диетолог раскрыла секрет здоровой кожи

Рацион человека напрямую влияет на состояние его кожи, а крем и прочие средства для ухода — лишь дополняющий фактор. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Витамин А работает на обновление, цинк — при угревой сыпи, Омега-3 из жирной рыбы снимает воспаление. Есть продукты «невидимого фронта», и поэтому часто кремы не работают — потому что проблема не снаружи, а внутри, в нехватке этого внутреннего строительства», — отметила специалист.

Для здоровья кожи, по ее словам, достаточно каждый день собирать «разноцветную тарелку»: белок (рыба/курица), овощи всех цветов и продукты, содержащие коллаген, например, холодец.

Преподаватель-косметолог международной сети учебных центров «Эколь» Надежда Поспелова до этого говорила, что самые необходимые средства для ежедневного ухода за кожей лица — это питательные сыворотки и кремы, а вот от масок и патчей можно легко отказаться.

Ранее россиянам развеяли миф о весеннем авитаминозе.