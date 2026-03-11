Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог раскрыла секрет здоровой кожи

Диетолог Соломатина: здоровье кожи зависит от качества питания
Varavin88/Shutterstock/FOTODOM

Рацион человека напрямую влияет на состояние его кожи, а крем и прочие средства для ухода — лишь дополняющий фактор. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Витамин А работает на обновление, цинк — при угревой сыпи, Омега-3 из жирной рыбы снимает воспаление. Есть продукты «невидимого фронта», и поэтому часто кремы не работают — потому что проблема не снаружи, а внутри, в нехватке этого внутреннего строительства», — отметила специалист.

Для здоровья кожи, по ее словам, достаточно каждый день собирать «разноцветную тарелку»: белок (рыба/курица), овощи всех цветов и продукты, содержащие коллаген, например, холодец.

Преподаватель-косметолог международной сети учебных центров «Эколь» Надежда Поспелова до этого говорила, что самые необходимые средства для ежедневного ухода за кожей лица — это питательные сыворотки и кремы, а вот от масок и патчей можно легко отказаться.

Ранее россиянам развеяли миф о весеннем авитаминозе.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!