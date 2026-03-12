Врач предупредила об опасности избытка белка в рационе

В последнее время в пищевой промышленности набирает популярность новый тренд – акцент на повышенном содержании белка. На продуктах появляются надписи о добавлении протеина, что привлекает потребителей. Однако переизбыток белка в рационе опасен – он может привести к аутоиммунным заболеваниям и повышает риски развития онкозаболеваний, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, суточная норма белка должна составлять в среднем 30 % от общего суточного рациона. На жиры приходятся другие 30 %, а на углеводы — 40 %, но при физической активности, например интенсивных тренировках, эти нормы могут меняться в зависимости от рекомендаций специалиста. При этом очень важно сопровождать белковую пищу достаточным количеством овощей и зелени для нормального усвоения. Более того, важно учитывать различные виды белков – полноценные и неполноценные. Первые намного полезнее, так как содержат лейцин, изолейцин, валин, лизин и другие важные аминокислоты.

«В полном наборе эти аминокислоты можно получить в основном из белка животного происхождения: это мясо, птица, рыба, молочные продукты, — пояснила врач. — Все это обязательно должно быть в рационе, особенно для растущего организма».

У людей, которые мало занимаются спортом, переизбыток белка в рационе приведет к тому, что он просто не будет усваиваться. При этом отдельные белковые цепочки могут сохраняться в составе клеток, провоцируя аутоиммунные реакции или повышая риски развития рака, предупредила Королева.

«Когда же человек занимается спортом и много использует свои мышцы, происходит построение белковых структур, в том числе обновление мышечных волокон, и потребность в белке у организма возрастает», — заключила специалист.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что для здоровья кожи в рационе должно быть достаточное количество белка (курица, рыба, белок яйца, молочные продукты). Они легко расщепляются до аминокислот, из которых строятся ткани, пояснила она.

Ранее ученые выяснили, что белковая диета защищает от опасной кишечной инфекции.