Белковая диета защищает от опасной кишечной инфекции, выяснили ученые

CHM: молочный белок снижает выживаемость возбудителя холеры
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде показали, что диета с высоким содержанием определенных белков может резко снижать способность возбудителя холеры заражать кишечник. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Host and Microbe (CHM).

В экспериментах на мышах ученые сравнили влияние разных типов питания — с преобладанием жиров, углеводов и белков — на колонизацию кишечника холерным вибрионом. Наиболее выраженный эффект оказала пища, богатая казеином (молочным белком) и пшеничным глютеном. В этих условиях количество бактерий, способных
«закрепиться» в кишечнике, снижалось до ста раз по сравнению с обычным питанием.

Как поясняют авторы, защитный эффект обусловлен не только общим количеством белка. Казеин и глютен подавляли работу ключевого механизма холерных бактерий — системы секреции типа 6 (T6SS). Эта микроскопическая структура, напоминающая шприц, позволяет бактериям впрыскивать токсины и уничтожать конкурирующие микроорганизмы, освобождая место для размножения. При подавлении T6SS холерный вибрион теряет способность эффективно захватывать кишечник.

Диеты с высоким содержанием жиров практически не влияли на течение инфекции, а углеводы давали лишь слабый эффект. По словам соавтора работы Анселя Сяо, именно различия в типе потребляемого белка оказались решающими.

Холера по-прежнему остается серьезной проблемой в регионах с ограниченным доступом к чистой воде, особенно в странах Африки к югу от Сахары и в некоторых районах Азии. Основой лечения остается регидратация, а антибиотики лишь сокращают продолжительность болезни и не нейтрализуют бактериальные токсины. Кроме того, их широкое применение повышает риск развития устойчивости.

Сейчас результаты получены в экспериментах на животных, однако исследователи предполагают, что аналогичное действие белковая диета оказывает и на людей. Эту гипотезу планируют проверить в дальнейших работах.

