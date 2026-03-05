Врач рассказала, какие продукты сохранят здоровье кожи

Для здоровья кожи в рационе должно быть достаточное количество белка (курица, рыба, белок яйца, молочные продукты), которые легко расщепляются до аминокислот, из которых строятся ткани. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, важно также получать коллаген, который есть в сухожилиях и хрящах, например, в холодце. Это позволит поддерживать упругость кожи. Для защиты от внешней и внутренней агрессии коже нужны антиоксиданты, их можно получить из фруктов и овощей ярких цветов.

«Там есть антоцианы, полифенолы, ликопины (в помидорах), бета-каротины. Чтобы не увязнуть, берем максимальное количество разных продуктов. Один работает на клеточной мембране, другой — внутри. Также нам нужен глутатион. Из продуктов его не возьмешь напрямую, но есть продукты, влияющие на его выработку: чеснок, лук, брокколи, авокадо, мясо, яйца. Глутатион бежит и убирает активные радикалы, которые покрывают нас «ржавчиной»», — сказала Соломатина.

Врач добавила, что для здорового состояния важно также пить достаточное количество воды.

До этого врачи говорили, что разнообразный рацион питания поможет добиться чистой кожи без высыпаний. По их словам, важно потреблять больше клетчатки, которая выступает «топливом» для полезных бактерий, синтезирующих короткоцепочечные жирные кислоты.

Ранее косметолог перечислила ошибки при выборе средств для ухода за кожей лица.