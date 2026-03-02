Размер шрифта
Пропавший без вести мужчина был найден застрявшим по плечи в грязевой яме

Palatka Fire Department

В штате Флорида спустя десять дней после исчезновения был найден живым 36-летний Эндрю Гидденс. Мужчину обнаружили застрявшим в грязи по плечи на территории песчаного предприятия Vulcan Materials Company, пишет Daily Mail.

Как сообщили в пожарной службе, в последний раз с Гидденсом связывались в День святого Валентина. Его заброшенный автомобиль позже был замечен неподалеку от места обнаружения. Заместитель шерифа округа Патнам Деррик Холмс инициировал проверку после получения информации от знакомых мужчины, которые рассказали, что он тяжело переживал недавнее расставание.

После поисков спасатели нашли Эндрю в яме на территории завода. По данным пожарной службы, он провел в грязи несколько дней без еды и воды, несмотря на стоявшие в регионе заморозки. При этом мужчина оставался в сознании, мог говорить и подавать сигналы спасательной команде.

Операция по его освобождению заняла около двух–трех часов. После извлечения из грязи Гидденса экстренно доставили в больницу. Родственники мужчины подтвердили, что он найден живым, отметив его тяжелое физическое состояние на момент спасения.

Ранее фермер задохнулся, провалившись в бункер с зерном.

 
