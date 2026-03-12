Размер шрифта
Эксперт объяснил важность освоения Венеры

Геолог Орков: важно раскрыть причины парникового эффекта на Венере
NASA/JPL-Caltech

Научная ценность Венеры заключается не в потенциальной добыче полезных ископаемых, а в возможности предостеречь Землю от катастрофического будущего. Как рассказал РИАМО геолог Максим Орков, наша планета и Венера — своего рода близнецы, и понимание причин, превративших соседа в раскаленный парник, критически важно для сохранения земного климата.

Он напомнил, что температура на поверхности Венеры такая, что плавится свинец, а давление в 90 раз выше земного — оно способно расплющить что угодно, в том числе металл.

«С точки зрения геологии Венера интересна не как карьер, а как уникальный музей вулканизма. Вся планета покрыта базальтами и тысячами спящих, а возможно, и действующих вулканов. Это застывшая история планетарной катастрофы, которую было бы интересно изучить», — отметил эксперт.

10 марта первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Венера станет первой планетой в планах России по освоению космоса.

Он напомнил, что СССР в 1970 году удалось произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы, и это была именно Венера (15 декабря 1970 года автоматическая межпланетная станция «Венера-7» впервые в мире осуществила мягкую посадку на поверхность Венеры и передала данные).

Ранее с Байконура стартовала тяжелая ракета-носитель с новым метеоспутником.

 
