Врач объяснил, почему с возрастом люди набирают вес

С возрастом увеличивается риск набора лишнего веса, это связано не только с замедлением обмена веществ, но и с изменением образа жизни и снижением физической активности. Об этом Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению «Эндокринология» ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

По его словам, люди со временем снижают двигательную активность при прежнем питании, в результате чего энергозатраты снижаются, а риск набора массы тела — становится выше. Кроме того, влияние на процесс набора веса могут оказать сопутствующие заболевания, например, проблемы с суставами, из-за которых физическая активность еще больше снижается. У женщин одним из главных факторов становится менопауза, когда происходят изменения гормонального фона.

«Возраст примерно 45–60 лет — это период, когда запас молодости организма постепенно исчерпывается. При этом именно в это время еще не поздно активно вмешаться и скорректировать образ жизни. После 40–45 лет многое начинает зависеть уже не столько от врожденных ресурсов организма, сколько от самого человека — его питания, уровня физической активности и повседневных привычек. В среднем возрасте эти факторы начинают играть принципиально важную роль», — заключил Барсуков.

До этого Илья Барсуков говорил, что повышенная выработка кортизола может провоцировать усталость и раздражительность, набор веса по центральному типу, акне и повышенную сальность кожи. По его словам, такое состояние чаще всего связано с серьезными нарушениями работы гипофиза или надпочечников. Врач отметил, что избыток этого гормона может отразиться на состоянии волос, кожи и общем поведении человека.

