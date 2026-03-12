Омбудсмен поддержала ограничение возраста регистрации в соцсетях

В России следует нас законодательном уровне ограничить возраст регистрации в социальных сетях. Такое мнение в разговоре с RT выразила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Специалист отметила, что несовершеннолетние нередко подвергаются негативному воздействию в социальных сетях. При этом родители и педагоги технически не могут обеспечить необходимый контроль в этой сфере. Кроме того, во многих российских семьях нередко разгораются конфликты, если взрослые пытаются контролировать действия ребенка в интернете.

«Считаю, что это должно перейти действительно на законодательный уровень запрета. На мой взгляд, регистрация и разрешение на пользование соцсетями должны вводиться, наверное, как минимум с 13-14 лет», — сказала Афанасьева.

По мнению омбудсмен, перед тем, как ввести в России соответствующий закон, важно проанализировать практику других стран, в которых уже есть подобные ограничения.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова до этого говорила, что ребенок может проводить много времени в телефоне не только из-за повышенного интереса к играм и общению в социальных сетях. Нередко причиной такого поведения оказываются внутреннее напряжение, подавленное настроение и другие проблемы.

