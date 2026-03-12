Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В России оценили идею ввести штрафы за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами

Юрист Перунов не поддержал идею штрафов за отказ сдавать жилье семьям с детьми
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Идея ввести штрафы для собственников квартир за отказ в сдаче жилья семьям с младенцами может привести к тому, что многие передумают предоставлять недвижимость в аренду. Об этом «Москве 24» заявил юрист по жилищным делам Илья Перунов, комментируя соответствующее предложение главреда телеканала RT Маргариты Симоньян.

Юрист подчеркнул, что арендодатели в целом боятся сдавать квартиры семьям, поскольку существует необходимость оформления регистрации для ребенка. В случае с постоянной регистрацией прекратить ее можно только через суд, уточнил он.

«Что касается вопроса, можно ли штрафовать тех, кто не хочет сдавать квартиры семьям с детьми, то в России действует право частной собственности. У собственника есть правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом, чем и является сдача недвижимости», – подчеркнул Перунов.

По его мнению, наличие оснований для введения ограничений для собственников является сомнительным.

Председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Сергей Миронов до этого говорил, что банки не должны вводить запреты для заемщиков сдавать в аренду квартиры в ипотеке. Парламентарий уточнил, что сдача квартир помогает заемщикам выживать в условиях «запредельных цен и дорогих кредитов». Он также сообщил, что намерен обратиться в Центробанк с этой инициативой.

Ранее в Госдуме пояснили, как правильно сдать ипотечную квартиру в аренду.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!