В России оценили идею ввести штрафы за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами

Юрист Перунов не поддержал идею штрафов за отказ сдавать жилье семьям с детьми

Идея ввести штрафы для собственников квартир за отказ в сдаче жилья семьям с младенцами может привести к тому, что многие передумают предоставлять недвижимость в аренду. Об этом «Москве 24» заявил юрист по жилищным делам Илья Перунов, комментируя соответствующее предложение главреда телеканала RT Маргариты Симоньян.

Юрист подчеркнул, что арендодатели в целом боятся сдавать квартиры семьям, поскольку существует необходимость оформления регистрации для ребенка. В случае с постоянной регистрацией прекратить ее можно только через суд, уточнил он.

«Что касается вопроса, можно ли штрафовать тех, кто не хочет сдавать квартиры семьям с детьми, то в России действует право частной собственности. У собственника есть правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом, чем и является сдача недвижимости», – подчеркнул Перунов.

По его мнению, наличие оснований для введения ограничений для собственников является сомнительным.

Председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы Сергей Миронов до этого говорил, что банки не должны вводить запреты для заемщиков сдавать в аренду квартиры в ипотеке. Парламентарий уточнил, что сдача квартир помогает заемщикам выживать в условиях «запредельных цен и дорогих кредитов». Он также сообщил, что намерен обратиться в Центробанк с этой инициативой.

