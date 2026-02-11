В Госдуме пояснили, как правильно сдать ипотечную квартиру в аренду

Ипотечная квартира, взятая по любой льготной программе, имеет целевое назначение, об этом крайне важно помнить. Заемщик должен сообщить банку и страховой компании о намерении сдавать ипотечную квартиру, чтобы не попасть под ограничения, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Согласно постановлению правительства РФ № 566 от 23.04.2020 (о льготной ипотеке), программа предназначена «для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», с акцентом на жилищные кредиты на покупку или строительство жилья для личного проживания. А постановление № 1170 от 07.09.2019 (о семейной ипотеке) указывает, что данная мера поддержки для семей с детьми производится с целью «улучшения жилищных условий» путем погашения ипотеки или первоначального взноса с учетом целевого характера господдержки – условия улучшаются для детей, значит дети и должны жить в новой квартире. Также, если в квартире использовался маткапитал в семейной ипотеке, то органы опеки могут нагрянуть с проверкой «ухудшения жилищных условий ребенка» согласно ФЗ-256, и аренда может привести к требованию вернуть маткапитал и продать квартиру», — отметил Аксененко.

Он добавил, что существуют «общие условия кредитования», в которых прямо указан запрет на сдачу объекта недвижимости в наем, передачу в безвозмездное пользование либо в иное обременение его правами третьих лиц без предварительного письменного согласия кредитора. Это значит, что в случае, когда человек хочет сдать квартиру, ему необходимо сначала уведомить о своем намерении банк, пояснил Аксененко.

Депутат подчеркнул, что обязательным условием в ипотечном договоре является страхование имущества, и оформляется оно чаще всего только на собственника, то есть на того, с кем заключен ипотечный договор. При этом условия страховки в случае ЧП с жильцами могут не покрыть убытки и не возместить сумму ущерба конечному выгодоприобретателю – банку, уточнил парламентарий. Поэтому о планах на сдачу жилья в наем нужно предупреждать еще и страховую компанию, отметил Аксененко.

Согласно общим правилам страхования, в случае нарушения обязательств, предусмотренных договором, заемщик должен выплатить неустойку в размере, указанном в кредитном договоре, предупредил депутат. И здесь вступают уже индивидуальные условия – где-то в ряду прочего может быть указано и полное возмещение суммы кредита в короткие сроки или повышение кредитной ставки, констатировал Аксененко.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, депутат призвал внимательно изучить договор с банком и со страховой компанией, а также выполнять условия общих правил кредитования. Также очень важно оформлять сдачу квартиры официально – это в том числе поможет в борьбе с различными мошенническими схемами, заключил Аксененко.

Ранее россиянам объяснили, можно ли сдавать ипотечную квартиру.