В Госдуме предложили новый способ повысить интерес россиян к браку

В России необходимо уделить больше внимания развитию выездной регистрации брака, добавив новые площадки, на которых граждане могут проводить церемонии. Это намного эффективнее, чем льготы на свадьбы, так как многие россияне выбирают не ЗАГСы или МФЦ, а различные красивые локации, заявила в беседе с 360.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

В пример депутат привела Москву, где сегодня для граждан доступно много красивых мест, на которых можно провести брачную регистрацию.

«Мне кажется, надо развивать альтернативные точки для выездной регистрации брака, и тогда у нас будет больше желающих расписаться в красивом и, возможно, статусном, историческом, но в любом случае — знаковом месте», — убеждена парламентарий.

Она добавила, что сама по себе услуга проведения выездной церемонии доступна для граждан, так как ее стоимость сопоставима с обычной госпошлиной, поэтому регионам стоит обратить больше внимание на этот вопрос.

В Госдуме ранее предложили в три раза сократить срок между заявлением и регистрацией брака.