Суд принял иск экс-жены звезды «Универа», требующей изменения размера алиментов

Иск бывшей жены Виталия Гогунского Ирины Маирко об изменении размера алиментов был принят к производству. Об этом узнала «Газета.Ru».

Заявление Маирко подготовила еще в ноябре 2025 года, но в декабре его оставили без движения. А 24 февраля 2026 года иск официально зарегистрировали и приняли к производству. Как объяснила адвокат Маирко Анна Фролова «Газете.Ru», пока заседание не назначили, поэтому они от комментариев воздерживаются.

«Сейчас много процессуальных деталей», — пояснила юрист.

По словам Фроловой, основанием для подачи заявления стало то, что Гогунский не перечислял алименты в размере, пропорциональному своему реальному доходу. Сторона Маирко считает, что доходы актера формируются через компанию, которая официально принадлежит его матери, а сам он получает лишь часть денег, которые декларирует.

Гогунский не давал комментариев по поводу иска бывшей супруги. Однако уже после подачи заявления в суд актер поздравил дочь с днем рождения, перепутав ее возраст. В соцсетях звезда «Универа» назвал Милану совершеннолетней, хотя на самом деле ей исполнилось 16 лет. В окружении юной артистки поделились, что это сильно ее расстроило в праздник.

Ранее дочь Виталия Гогунского Милана Стар запустила собственный бренд декоративной косметики.