Мать семь лет держала взаперти дочь, чтобы та никак не связалась с отцом

В Германии мать заперла дочь в комнате на семь лет
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Германии годами держала ребенка взаперти, не давая развиваться и даже гулять. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, девочка родилась в семье из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Сразу же после рождения мать лишила младенца прогулок и групп для развития. Помимо этого, семья не водила дочь к врачу.

В какой-то момент отец попытался забрать девочку, но его жена инсценировала переезд в Италию. Только спустя семь лет выяснилось, что они никуда не уезжали.

За это время у ребенка появились серьезные проблемы с развитием. У нее наблюдается отсутствие какого-либо жизненного опыта, нежелание есть незнакомую еду.

Необратимые изменения проявились и в плане физического развития. Из-за нехватки витамина D кости в голенях не сформировались так, как необходимо. Помимо этого, девочка может ходить только на цыпочках.

Как полагает прокурор, мать намеренно запирала дочь, чтобы та никак не могла контактировать с отцом.

На скамье подсудимых оказались бабушка и дедушка, так как они помогали держать внучку взаперти.

Вскоре семья предстанет перед судом.

Ранее женщина покрывала мужа, который переломал пятилетнему сыну руки и ноги.
 
