Стоматолог ответил, почему лечить зубы так дорого

Вылечить зубы дешево можно, но не нужно. Эксперименты над собственным здоровьем в поисках экономии могут дорого обойтись — как в плане последствий и осложнений, так и их лечения. Об этом «Газете.Ru» рассказал Магомед Дахкильгов, главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

Первый фактор, влияющий на цену лечения, — это труд врача. По словам эксперта, подготовка стоматолога требует очень большого труда и времени, причем обучение не заканчивается никогда — в течение всей своей деятельности, пока врач не решит уйти на пенсию, он обязан повышать квалификацию, проходить курсы переподготовки, изучать новые технологии, методики, материалы и инструменты. Все это стоит денег — как для врача, так и для клиники.

«С одной стороны, пациент может возразить, что это не его сложности, он хочет просто вылечить зуб. Но тут важно понимать — всего 25-30 лет назад зубы лечили ядовитым резорцин-формалином, нерв при пульпите «убирали» мышьяком, в ходу были протезы из металла, а имплантацию могли позволить себе только очень богатые люди. Сейчас все это ушло в прошлое — и все благодаря тому, что клиники активно внедряют, а врачи изучают новые методики, чтобы лечение стало более эффективным, простым, безболезненным — а результат его долговременным», — объяснил он.

Соответственно, если в клинике предлагают очень дешевое лечение, то, скорее всего, работают там специалисты недостаточно высокого уровня, так как врач высокой квалификации и большого опыта не согласится на низкую оплату.

Еще одна статья экономии для клиники — закупка дешевого или б/у оборудования.

«Чтобы качественно лечить зубы нужно, во-первых, точно поставить диагноз. Для этого клиники закупают современные рентген-аппараты, которые устанавливают прямо в кабинетах, установки для конусно-лучевой компьютерной томографии и т.д. Все это нужно для точного диагностирования. Во-вторых, для успешной работы стоматологу, в отличие от, например, эндокринолога или участкового терапевта, обязательно нужно сложное и довольно высокотехнологичное оборудование. Это как минимум стоматологическое кресло со всем необходимым — от подачи воды до LED-светильника. Достаточно взглянуть на стоматологические кресла 90-х годов и современные, чтобы понять разницу. Но хорошее стоматологическое кресло не может стоить очень дешево — и чем больше в клинике кабинетов, тем выше расходы, ведь кресла нужно чинить и обслуживать», — подчеркнул стоматолог.

Третий фактор — материалы и инструменты. Если кресло может прослужить долго, то вот расходные материалы нужно закупать постоянно. И это еще один фокус дешевой стоматологии: чем дешевле клиника закупает материалы, тем ниже может ставить цену.

«Однако стоит отметить, что низкая цена самих материалов возникает не просто так: это значит, что и у производителя главная цель не качество, а количество при минимальных расходах на производство. В итоге пациент может получить некачественную анестезию, пломбы, которые выпадают через год, брекеты, которые все время ломаются, импланты, которые не приживаются, протезы, которые раскалываются от жевания пюре. Закупка качественных материалов повышает цену лечения, но зато обеспечивает его качество, долговременный результат и в итоге — безопасность пациента», — резюмировал врач.

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