Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Матрос с Сахалина приставал к детям и угрожал росгвардейцу

На Сахалине мужчина получил штраф за угрозы росгвардейцу
Shutterstock

Житель Холмска попал под суд после того, как оскорбил росгвардейцев. Об этом сообщает Sakh.online.

По данным издания, инцидент произошел на улице Ленина, но ему предшествовало обращение продавщицы местного алкомаркета. Как рассказала женщина, к ней в магазин забежали дети и рассказали, что к ним приставал мужчина.

Когда на место прибыли сотрудники росгвардии, в торговой точке они заметили пьяного матроса. Вместо того, чтобы продемонстрировать документы, он стал ругаться.

«Он также не собирался ехать в полицейский участок и, попав в салон служебного «УАЗ Патриот», начал оскорблять росгвардейцев и угрожать жестокой расправой», – сообщается в публикации.

Мужчину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Сам он сотрудничал со следствием.

Фигуранта обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч людей. Возбуждалось ли дело по факту домогательств в отношении детей, не уточняется.

Ранее в Петербурге мужчина приставал к женщинам и пытался о них тереться.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 наиболее дерзких операций иранского КСИР, о которых вы вряд ли слышали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!