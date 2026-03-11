Матрос с Сахалина приставал к детям и угрожал росгвардейцу

Житель Холмска попал под суд после того, как оскорбил росгвардейцев. Об этом сообщает Sakh.online.

По данным издания, инцидент произошел на улице Ленина, но ему предшествовало обращение продавщицы местного алкомаркета. Как рассказала женщина, к ней в магазин забежали дети и рассказали, что к ним приставал мужчина.

Когда на место прибыли сотрудники росгвардии, в торговой точке они заметили пьяного матроса. Вместо того, чтобы продемонстрировать документы, он стал ругаться.

«Он также не собирался ехать в полицейский участок и, попав в салон служебного «УАЗ Патриот», начал оскорблять росгвардейцев и угрожать жестокой расправой», – сообщается в публикации.

Мужчину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Сам он сотрудничал со следствием.

Фигуранта обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч людей. Возбуждалось ли дело по факту домогательств в отношении детей, не уточняется.

