Пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в российском селе

В Саратовской области 62-летний пьяный пациент избил 45-летнюю медработницу. Об этом сообщает saratov.kp.ru.

Инцидент произошел еще 17 февраля в селе Перелюб, но известно об этом стало лишь сейчас. Сожительница пьяного мужчины вызвала медиков, однако по прибытии бригады пациент вел себя агрессивно, отказался от осмотра и напал на фельдшера скорой помощи, нанеся ей побои. По результатам экспертизы выяснилось, что ее здоровью оказался причинен легкий вред.

Нападавшего доставили в отдел полиции. В отношении агрессора возбудили уголовное дело, на время следствия фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее пациент избил медсестру и анестезиолога в нижегородской больнице.