Пьяный россиянин во время ссоры с избранницей ударил ее малолетнюю дочь кулаком в нос

В Ивановской области вынесли приговор 36-летнему мужчине, который во время ссоры с избранницей ударил ее дочь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в Фурманове. Пьяный ранее судимый местный житель поссорился с сожительницей и во время конфликта ударил кулаком в переносицу ее малолетнюю дочь. У ребенка пошла кровь из носа и образовался синяк под глазом.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. С учетом всех обстоятельств и по совокупности приговоров ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

