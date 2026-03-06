Молодой москвич чуть не лишился полового органа, застряв в соседке во время близости

SHOT: в Москве юноша чуть не лишился полового органа во время близости с соседкой

В Москве 20-летний юноша чуть не остался без полового органа, застряв в 36-летней соседке во время близости. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все началось с того, что молодой человек пригласил в гости соседку со своего этажа — пара заказала еду и контрацептивы. Не дождавшись доставки, они приступили к близости. Почти на пике приехал курьер и громко постучал в дверь. От испуга у женщины случился спазм и партнер застрял внутри нее.

Выйти к курьеру любовники не смогли, разъединиться сами тоже не сумели — пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Пара добиралась до двери квартиры маленькими шагами в миссионерской позе, прикрывшись простыней.

Медики вкололи женщине спазмолитики, только тогда она расслабилась и юноша смог освободиться. Однако после случившегося его половой орган стал темно-синим и врачи заподозрили некроз тканей. Пострадавшего отправили к урологу, орган успели спасти.

Ранее россиянин едва не задохнулся из-за зуба в носу.