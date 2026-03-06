Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Молодой москвич чуть не лишился полового органа, застряв в соседке во время близости

SHOT: в Москве юноша чуть не лишился полового органа во время близости с соседкой
VGstockstudio/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 20-летний юноша чуть не остался без полового органа, застряв в 36-летней соседке во время близости. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все началось с того, что молодой человек пригласил в гости соседку со своего этажа — пара заказала еду и контрацептивы. Не дождавшись доставки, они приступили к близости. Почти на пике приехал курьер и громко постучал в дверь. От испуга у женщины случился спазм и партнер застрял внутри нее.

Выйти к курьеру любовники не смогли, разъединиться сами тоже не сумели — пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Пара добиралась до двери квартиры маленькими шагами в миссионерской позе, прикрывшись простыней.

Медики вкололи женщине спазмолитики, только тогда она расслабилась и юноша смог освободиться. Однако после случившегося его половой орган стал темно-синим и врачи заподозрили некроз тканей. Пострадавшего отправили к урологу, орган успели спасти.

Ранее россиянин едва не задохнулся из-за зуба в носу.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!