40-летняя учительница совращала школьника для соития в своем авто

40-летнюю учительницу из Сингапура задержали за совращение юноши младше 16 лет. Об этом сообщает Mothership.

Как именно женщина познакомилась с пострадавшим, не уточняется. Однако известно, что она просила у несовершеннолетнего фото непристойного характера. Помимо этого, она общалась с юношей по видеосвязи в момент, когда он мылся.

Общением в соцсетях «пара» не ограничивалась. Женщина и подросток уединялись в машине педагога, соитие происходило не менее 22 раз.

Когда о произошедшем стало известно, учительница пыталась удалить часть переписки со школьником. По словам представителей министерства образования, женщину уволили.

Педагогу уже предъявили обвинения, сама женщина свою вину отрицает. Ее отпустили под залог в размере 80 000 сингапурских долларов.

Суд рассмотрит ее дело в апреле текущего года. В случае, если ее вина будет доказана, учительница может попасть в тюрьму на 20 лет. При этом в стране предусмотрено физическое наказание за подобные преступления, но эта мера не применяется к женщинам.

